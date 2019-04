Widerrechtliche Überweisung vereitelt

Am Dienstag wurde durch die Bank ein gefälschter Überweisungsträger mit Überweisungsziel Bulgarien entdeckt und nicht ausgeführt. Ein unbekannter Täter versandte diesen auf dem Postweg an die Bank des Geschädigten mit dem Ziel, eine Überweisung von 1000 Euro auf ein Konto in Bulgarien auszuführen. Den Inhaber des Zielkontos erwartet nun ein Verfahren wegen Betruges und Urkundenfälschung. pol