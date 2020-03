Wickelspiele und Kosereime

Der Fachkräftemangel in den Erzieherberufen macht vor dem Landkreis Haßberge nicht halt. Deshalb geht die Sankt-Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik in Haßfurt neue Wege, um die Tätigkeit attraktiv und modern zu gestalten.

Die Erzieherpraktikanten erhalten zum Beispiel an ihren Seminartagen vielfältigen Unterricht. Neben Fächern wie Deutsch oder Pädagogik und Psychologie steht auch eine Reihe praktischer Fächer auf dem Stundenplan. Ganz auf die spätere Berufspraxis bezogen ist das Fach "Praxis- und Methodenlehre der Sozialpädagogik". Dazu gehört die Säuglingsbetreuung. Die Praktikanten erlebten kürzlich in diesem Fach einen Unterricht der etwas anderen Art: An Säuglingspuppen wurden das Aus- und Anziehen und das Wickeln geübt. Auch wurden dabei Wickelspiele, Kosereime und kleine Wahrnehmungs- und Bewegungsspiele erlernt.

Wieso das? Als Erzieherpraktikanten leisten immer mehr junge Leute ihre Praktika in Krippen und Kindertagesstätten mit Kindern unter drei Jahren ab. Spezielle Lerninhalte müssen sich auch im Unterricht wiederfinden. Dazu gehört die Wickelsituation, die einen wichtigen Platz in der alltäglichen Arbeit einnimmt. Dabei geht es nicht nur um eine Notwendigkeit, sondern vielmehr auch um die Chance zur Gestaltung einer besonderen Erzieher-Kind-Beziehung.

Kontakt und körperliche Nähe, Zuwendung und Zwiegespräch, das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes, all das wurde im Unterricht thematisiert.

Ziel einer solch gelernten pädagogischen Arbeit ist immer eines: starke und selbstbewusste Kinder ins Leben zu schicken. Kommentar einer Erzieherpraktikantin: "Nur schade, dass die Puppis nicht so schön mitmachen können wie in echt."

Aus gegebenem Anlass weist die Fachakademie noch auf Folgendes hin: Dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuung in Kindergärten und Krippen trägt die Akademie Rechnung. So können Bewerber mit Berufsabschluss, auch mit einer schon länger zurückliegenden Berufsausbildung, oder der Tätigkeit als Familienfrau mit verkürzten Ausbildungszeiten rechnen. sw