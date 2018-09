Wickeln kann extra kosten

Kinder, die nach dem dritten Lebensjahr in der Kita noch gewickelt werden müssen, würden einen Mehraufwand an Betreuung brauchen, teilte Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) in der Sitzung mit. Es sei davon auszugehen, dass ein Kind während seiner Zeit in der Einrichtung zweimal gewickelt werden müsse. Dadurch sei von einem Zeitaufwand von fünf bis sechs Stunden im Monat auszugehen. In der Sitzung entschieden die Räte, dass "bei regelmäßigem Wickelbedarf" ein Hygienezuschlag in die Gebührensatzung aufgenommen werden soll. See