Wichtiges rund um den Wald

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach bietet mit dem Bildungsprogramm Wald (BiWa) eine Fortbildungsreihe rund um den Wald an. Diese richtet sich an Waldbesitzer, die ihr Wissen um den Wald verbessern möchten. Die Fortbildungsreihe findet für die Waldbesitzer des Landkreises Kronach am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kronach statt. Start der Vortragsreihe ist am Montag, 13. Januar. Beginn jeweils 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung (mit Name, Adresse und Telefonnummer, E-Mailadresse) bis spätestens 7. Januar, an Aelf Kulmbach, Telefon 09225/95550, Fax 09225/ 955555 oder E-Mail: epost-stadtsteinach@aelf-ku.bayern.de. red