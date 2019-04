Wichtiges rund um den Markenschutz

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum, RSG Bad Kissingen, veranstaltet gemeinsam mit dem Zentrum für Digitale Innovationen Mainfranken (ZDI Mainfranken) und dem Zentrum Marke & Patent die Informationsveranstaltung "Markentag 2019 - Markenschutz & Digitalisierung" . Die Veranstaltung findet am Dienstag, 30. April, von 13 bis 17 Uhr im RSG Bad Kissingen statt. Der Markentag, der in diesem Jahr ein Teil einer Veranstaltungsreihe zum Welttag des geistigen Eigentums ist, behandelt neben den klassischen Markenschutzthemen auch erstmalig das Spezialthema "digitale Marke". Durch das vor Kurzem in Kraft getretene Markenrechtsmodernisierungsgesetz können auch Klangmarken, Bewegungsmarken, Hologrammmarken und Multimediamarken geschützt werden. Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind möglich im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 62 04, E-Mail: greller@rsg-bad-kissingen.de , Internet: www.rsg-bad-kissingen.de sek