Wichtiger Vorsitz für Baumgärtner

CSU-Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner ist zum Vorsitzenden des Arbeitskreises Wohnen, Bauen und Verkehr gewählt worden.

Wie Baumgärtner mitteilte, wird der Arbeitskreis Themenfelder bearbeiten, "die für die zukünftige Entwicklung in Bayern sowie für die besonderen Herausforderungen in unserer Region von herausragender Wichtigkeit sind". Verbunden mit dem Vorsitz ist laut Baumgärtner auch Verantwortung in der Fraktionsführung. "Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und ich kann es kaum erwarten mit vollem Engagement loszulegen." Am Ende hat sich Baumgärtner gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt.

Bislang war Baumgärtner Mitglied in den Ausschüssen für Gesundheit und Wirtschaft. Dass er hier nicht mehr berücksichtigt wurde, sieht er nicht als Rückschritt, ganz im Gegenteil: "Mit dieser Funktion bin ich in der Fraktion ganz vorne dabei." al