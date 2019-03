Wichtiger Sieg für TVM

Die Handballer des TV Michelau haben sich mit dem 18:15-Erfolg bei der Reserve der Turnerschaft Coburg zwei wichtige Punkte gesichert. Dies sollte den Michelauern für die letzten beiden Heimspiele in dieser Bezirksklassen-Saison das nötige Selbstvertrauen geben.

Die Michelauer legten furios los und zwangen nach dem 0:4 den Coburger Mannschaftsverantwortlichen Uwe Posanski zu einer Auszeit. In der Folgezeit hielten die Gastgeber besser dagegen, doch die Männer von TVM-Trainer Hans Borchert hielt bis zur Pause (7:10) ihren Vorsprung nahezu konstant.

Die Turnerschaft verkürzte in Hälfte 2 erneut (10:11, 33.), doch die Gäste bewiesen selbst, als die Gastgeber den 13:13 Ausgleich (37.) erzielt hatten und mit 15:13 in Front gezogen waren, Nervenstärke. Zwei vergebene Strafwürfe hatten den TVM in diese prekäre Situation gebracht. Kevin Nichols, Peter Pawlik und Sebastian Kießling hatte es der TVM dann zu verdanken, dass die Überlegenheit aus Hälfte 1 wiederhergestellt wurde (15:18).

Unterstützung für Milah

In den beiden ausstehenden Heimspielen gegen Burgebrach und die Reserve der HG Kunstadt unterstützt die Handballabteilung den gemeinnützigen Verein "Milahs Nest", der Kinder, die an einem seltenen, aber schwerwiegenden Gendefekt leiden, hilft. Eines dieser Kinder ist die achtjährige Milah aus Kronach. kag Tore für die TS Coburg II: J.-S. Varol (5), L.P. Kessel (3), P. Jung (2), Y. Horcher, A. Eversmann (je 2/1), N. Suchardt (1) / Tore für den TVM: P. Pawlik (5/2), S. Kießling (3), K. Nichols (3/1), S. Bernecker (2), M. Fiedler, N. Krügl, S. Thyroff (je 1) / SR: M. Baucke