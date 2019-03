Wichtiger Notdienst für Tiere

Der Tier- und Naturschutzverein hat eine neue Vorsitzende. Nachfolgerin von Siegried Ott-Beterke, die zwölf Jahre das Amt innehatte, ist Angela Sporniak. Der restliche Vorstand wurde bei den Neuwahlen für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Ereignisreich war das vergangene Jahr für den Tier- und Naturschutzverein für Coburg und Umgebung. Siegrid Ott-Beterke ließ bei der Hauptversammlung das Vereinsleben, unterlegt von vielen Bildern, Revue passieren und zog ein positives Fazit. Herausragend sei weiterhin der Fortgang des Erweiterungsbaues mit drei Krankenstationen für Katzen und zwei Bereichen für Fundhunde gewesen. Bedingt durch den sehr heißen und trockenen Sommer letzten Jahres hätten die meisten Fichten aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Der Verein bemühe sich mit heimischen Sträuchern und Bäumen Ersatz zu schaffen, sagte die Vorsitzende.

Ott-Beterke ging auch auf die aufgenommenen und vermittelten Tiere im Tierheim auf der Brandensteinsebene ein. Aufgenommen wurden 525 Tiere, vermittelt werden konnten 307. Von den Fundtieren konnten 84 Hunde und 48 Katzen wieder an ihre Besitzer zurückgegeben werden. In diesem Zusammenhang betonte die Vorsitzende noch einmal die Wichtigkeit des Notdienstes, der jeden Tag von 17 bis 22 Uhr von Ehrenamtlichen geleistet wird. Dies bedeute, dass Leute, die nach Schließung des Tierheimes ein Tier in Not finden, in dieser Zeit noch Hilfe bekämen. Desombre