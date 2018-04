"Wichtiger Baustein für das Zukunftskonzept des Bezirksklinikums"

Mut und Zuversicht, aber auch die Erleichterung, im Team die Auftaktphase im Arbeitsalltag gut bewältigt zu haben, schwang mit in den Worten des Ärztlichen Leiters Dr. Volker Waltz bei der feierlichen Einweihung des neuen Ambulanten Behandlungszentrums (ABZ) des Bezirksklinikums Obermain.

Innere Medizin, Rheumatologie und Lungen- und Bronchialkunde sind in der aus einer Umstrukturierung resultierenden neuen Einrichtung unter einem Dach. Betont wird seitens der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (Gebo) die mit der Maßnahme einhergehende, dem Patienten zugute kommende enge Verzahnung ambulanter und stationärer Versorgung.

Vor diesem Hintergrund bezeichnete Bezirkstagspräsident Günther Denzler in der Feierstunde zur Eröffnung das neue ABZ im Haus 5 in Kutzenberg als "wichtigen Baustein für das Zukunftskonzept des Bezirksklinikums", dem weitere folgen würden. Katja Bittner vom Vorstand der Gebo lobte die "gut strukturierte Umsetzung" und sprach den Arbeitern des Baubüros des Bezirksklinikums ein Kompliment aus: "Wir alle hätten keine fünf Cent darauf gewettet, dass es rechtzeitig zum heutigen Tag fertig wird, aber Sie haben es geschafft."



"Brandlöscher" bei der EDV

Auch erinnerte Bittner an die Herausforderungen, die die EDV-Fachleute zu bewältigen hatten. Der hierfür Verantwortliche habe anfangs mitunter als "Brandlöscher" fungieren müssen, bevor die Computersysteme ordnungsgemäß funktionierten. "Patientennähe, kurze Wege und effektive Arbeitsabläufe, Diagnostik und Behandlung möglichst aus einer Hand - all das können wir jetzt hier bieten", sagte sie. Bittner vergaß auch nicht das 13-köpfige Team des Behandlungszentrums, das die immer nicht ganz einfache Auftaktphase gut meisterte. Stefanie Kalb von der Teamleitung des ABZ freute sich sehr über den von Bittner vor diesem Hintergrund überreichten Blumenstrauß.

Auch der Leitende Ärztliche Direktor der Gebo, Prof. Dr. Thomas Kallert, sowie Dr. Otto Beifuß in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Lichtenfels wünschten den Patienten im neuen ABZ Linderung ihrer Leiden und den Mitarbeitern Erfolg und Freude an ihrer neuen Wirkungsstätte.

Wir-Gefühl und Teamgeistcharakter in den Vordergrund stellte gut gelaunt Volker Waltz. Er sprach von motivierten und Leistungsbereitschaft verkörpernden Mitarbeitern, betonte die aus dem hippokratischen Eid erwachsene Berufsauffassung vor dem Hintergrund eines so wahren Satzes aus dem Volksmund: Ein Gesunder hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen.



"Packen wir's an!"

Strukturelle Veränderungen bedeuteten laut Waltz auch die Notwendigkeit seitens der Ärzte und des ganzen Teams, "sich auf die neue Situation einzulassen, überzeugende Antworten auf die neuen Herausforderungen zu finden und sich mit dem gemeinsamen Zukunftsprojekt zu identifizieren". Aus den nachfolgenden Schlussworten in Waltzs Rede sprach die Zuversicht, dass dies bezogen auf das Ambulante Behandlungszentrum auch gelingen wird: "Dazu sind wir bereit und höchst motiviert. Packen wir's an!"

Nach einleitenden Worten segneten der evangelische Pfarrer Jürgen Tinkl sowie für die katholische Kirche Diakon Stefan Alkofer die umgebauten Räumlichkeiten. Der gute Geist wirke in Kutzenberg, so seine Erfahrung, seit er hier seelsorgerisch tätig sei, meinte Alkofer. Auf dieser Basis gelinge Gemeinschaft.

Bei einer Führung durch das neue Behandlungszentrum konnten sich die Gäste ein Bild von den einzelnen Räumlichkeit und deren Ausstattung machen. Angetan zeigte sich etwa Zweiter Bürgermeister Hauke Petersen als Vertreter des Marktes Ebensfeld. "Das Kommen hat sich gelohnt", meinte auch ein 79-Jähriger, der im Raum Frankfurt wohnt und aus einem ganz speziellen Grund 250 Kilometer Anreise auf sich genommen hat - der rüstige Senior ist der Vater des Ärztlichem Leiters Waltz. Kaum verwunderlich, dass sich an diesem Abend so mancher spannende Dialog entwickelte.