Wichtige Siege für Pfarrweisach und Ebern

Der TSV Pfarrweisach sichert sich mit einem deutlichen Sieg gegen Wüstenahorn wichtige Punkte gegen den Abstieg - genau wie der TV Ebern, der bei den Coburg Locals drei Punkte holte. Der SV Heilgersdorf kam nicht über ein torloses Remis hinaus. TSV Pfarrweisach - Spvg Wüstenahorn 6:0

Der Tabellenletzte stand in Pfarrweisach von Beginn an auf verlorenem Posten und war mit dem halben Dutzend Tore noch gut bedient. Die Gastgeber vergaben noch mehrere hochkarätige Möglichkeiten, während von Wüstenahorn nach vorne so gut wie nichts ging. In der Abwehr dagegen hatten sie Schwerstarbeit zu verrichten und lagen bereits beim Seitenwechsel mit 0:3 in Rückstand. Trotz der klaren Führung spielte der TSV weiterhin druckvoll nach vorn, was sich dann auch im Ergebnis niederschlug. Tore:1:0 Sebastian Pecht (16.), 2:0 Fabian Schörner (31.), 3:0 Sebastian Pecht (45.), 4:0 Sebastian Pecht (56.), 5:0 Daniel Schneidawind (67.), 6:0 Fabian Schörner (85.) Coburg Locals - TV Ebern 0:3 In der Anfangsphase spielte sich viel im Mittelfeld ab. Zweikämpfe bestimmten die Szenerie auf dem Platz. Nach 25 Minuten gab es einen berechtigten Elfmeter für Ebern, den David Kraft sicher verwandelte. Nach einer Ecke köpfte Julius Zettelmeier noch vor dem Pausenpfiff ein. Die 2:0-Führung der Gäste war verdient, weil die junge Mannschaft aus Ebern deutlich frischer wirkte als die Coburger. Zettelmeier scheiterte später noch einmal mit einem schönen Kopfball an der Latte, doch dann machte Matthias Schmidt nach einem schnell vorgetragenen Konter mit dem dritten Tor für die Turner endgültig den Deckel drauf. Er schob den Ball zum 3:0-Endstand in die Maschen. TSV Heldritt - SV Heilgersdorf 0:0

Das schwache Kreisligaspiel war von vielen Fouls und Nickeligkeiten geprägt. Wirkliche Torraumszenen waren Mangelware. Der TSV hatte zwei Halbchancen durch Scheler, der in der 3. und 23. Spielminute jeweils nicht genügend Druck hinter den Ball brachte. In der 33. Minute gab es eine Großchance für Fabian Fischer, der einen feinen Freistoßtrick aus sechs Metern fast im Tor unterbrachte, doch der gute Heilgersdorfer Torwart Ralf Baum reagierte prächtig. Von den Gästen war in Halbzeit eins offensiv wenig zu sehen.

In der zweiten Hälfte warf Heilgersdorf mehr in die Waagschale und hätte sich in der 55. Minute fast belohnt, doch Steiner, der sich im Strafraum noch gut durchsetzte, brachte den Ball nicht im Kasten unter. Westhäuser hatte noch die Möglichkeit die Hausherren in Führung zu bringen, doch sein Schuss landete am Pfosten (75.). Nur eine Minute später gab es die letzte Chance des Spiels, als Goldschmidt einen Freistoß knapp über das Heldritter Gebälk setzte. In der 81. und 88. Minute sahen Fabian Fischer und Florian Westhäuser Gelb-Rot. Es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden. red/di