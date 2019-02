Wichtige Punkte für den TTC Wallenfels

Im Tischtenniskreis Kronach kam es in der Bezirksklasse A zu einem Treffen zweier abstiegsbedrohter Mannschaften, wobei Wallenfels die Oberhand behielt.

Herren, Bezirksklasse A

SV Fischbach - TTC Wallenfels 7:9

Nach diesem hauchdünnen Auswärtserfolg reichte Wallenfels die rote Laterne an Fischbach weiter. Dabei starteten die Hausherren vielversprechend, denn sie gewannen alle drei Doppel. Doch in den Einzeln hatten die Gäste ein starkes Übergewicht. Von neun Paarungen gewannen sie sieben und wandelten den 0:3-Rückstand in eine 7:5-Führung um. Das Heimteam bäumte sich nochmals auf und glich zum 7:7 aus. Doch in der Endphase hatte der TTC die Nase vorne, wobei er das Schlussdoppel im fünften Satz gewann.

SV Fischbach: Grahl (0,5), Wachter (0,5), Oertelt (1,5), Meserth (1,5), Meisel (2,5), Kwiotek (0,5). TTC Wallenfels: Barthel (2), Weiss (2,5), Köstner (2,5), M. Zeuss (1), Hader (1).

Bezirksklasse B

In der Bezirksklasse B fertigte im Derby der Tabellenzweite FC Wacker Haig den Rangdritten FC Pressig mit 9:1 ab. Der SV Langenau landete einen klaren 9:3-Erfolg beim DJK-SV Neufang, vor allem weil der SV in vier der fünf Entscheidungssätze die Nase vorne hatte. Schon seit sechs Spielen konnte der SV Nurn keinen Punkt mehr verbuchen und ist deshalb schon sehr nahe an einem Abstiegsplatz dran.

SV Nurn - TV Marienroth 5:9 Sehr vermisst wird bei Nurn seit einiger Zeit der erkrankte Stammspieler Ottmar Wunder. So blieb es einmal mehr nur dem starken vorderen SV-Paarkreuz vorbehalten zu punkten. Allerdings gingen drei Einzel erst im Entscheidungssatz an Marienroth. Dass es trotz eines 0:3 knappe Satzresultate gab, zeigt die Niederlage des Doppels Alexander Greser/Edwin Schuberth (11:13, 10:12, 12:14).

SV Nurn: Biesenecker (2,5), Zeis (2,5). TV Marienroth: Barnickel (0,5), Grom (2,5), M. Bienlein (2,5), Beetz (2), Fiedler (1,5).

Bezirksklasse C

In der Bezirksklasse C-Nord stieß der noch verlustpunktfreie Tabellenführer SV Rothenkirchen beim SC Haßlach zunächst auf heftige Gegenwehr (3:3). Doch dann zog der Meisterschaftskandidat in den folgenden sieben Einzeln nur noch einmal den Kürzeren und siegte klar mit 9:4. Eine nicht unbedingt erwartete 2:9-Heimklatsche bezog der Tabellenvierte ASV Kleintettau gegen den TSV Teuschnitz III.

Der mehr als deutliche Tabellenabstand in der Bezirksklasse C-Süd zwischen dem Schlusslicht SV Hummendorf II (0:26 Punkte) und dem souveränen Tabellenführer TSV Stockheim II (22:0) kam auch im Endresultat zum Ausdruck (0:9). Aufgetrumpft hat auch der TVE Gehülz beim TTC Au III (9:2).

Bezirksklasse D

Der Reigen der Kantersiege setzte sich in der Bezirksklasse D fort. Der TSV Windheim V erteilte dem TTC Wallenfels II die Höchststrafe (9:0), die SG Neuses III schickte den TSV Ebersdorf mit einem 9:1 nach Hause und der Spitzenreiter TV Marienroth II ließ den ASV Kleintettau II nicht zur Entfaltung kommen (9:2).

Bezirksklasse D (3er-Teams)

SV Fischbach III - TS Kronach III 4:6

Nach dem Verlust des Doppels ging Kronach mit dem Gewinn der folgenden drei Paarungen mit 3:1 in Front. Fischbach gelangen danach drei Einzelsiege, so dass der Spitzeneiter TSK auf der Hut sein musste.

SV Fischbach III: Böhm (1,5), Hertel (1,5), Kaschner (1). TS Kronach III: Heppt (3), Zwosta (3).

FC Wacker Haig III - ATSV Reichenbach IV 6:4

Bis zum zwischenzeitlichen 3:3 befanden sich beide Teams auf Augenhöhe. Dann legte Haig einen Zahn zu und siegte.

FC Wacker Haig III: Remmert (1), Deininger (2), Kalb (2), Ferner (1). ATSV Reichenbach IV: Hoderlein (1,5), Voigt (2,5). hf