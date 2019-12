Wichtige Infos zur Pflege

Zum zweiten Mal nach 2018 hatten die Baugenossenschaft Kulmbach und Umgebung und die Kulmbacher Arbeiterwohlfahrt zu einem Informationsnachmittag zum Thema Pflege eingeladen. Die Veranstaltung im Heiner-Stenglein-Seniorenheim stieß auch in der zweiten Auflage auf große Resonanz. Viele Mieter und Mitglieder der Baugenossenschaft fanden sich ein, um sich über dieses wichtige Thema zu informieren.

"Wie bekomme ich einen Pflegegrad?", "Wer kommt im Pflegefall für die Kosten auf?", "Benötige ich eine Vorsorgevollmacht?", "Welche Leistungen kann ich beanspruchen?" Mit diesen Fragen wurden die Pflegeexperten konfrontiert.

"Die Pflege eines nahestehenden Menschen stellt alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen", sagte einleitend Silke Eber von der Baugenossenschaft.

Die Pflegedienstleiterin der Awo-Sozialstation, Verena Schmidkunz-Witzgall, eröffnete die Expertenrunde mit der Vorstellung der Referenten. Sie erläuterte zugleich die Leistungen der Arbeiterwohlfahrt und wies unter anderem darauf hin, dass im Juli die Senioren-Begegnungsstätte mit einer Tagespflegeeinrichtung in Trebgast eröffnet wurde. Des Weiteren informierte Schmidkunz-Witzgall über die Leistungen der Krankenkassen im Pflegefall.

Sabine Streng von der Awo ist seit vielen Jahren als Pflegeberaterin tätig. Sie klärte die Zuhörer über die ersten wichtigen Schritte auf. Die Arbeiterwohlfahrt helfe dabei sehr gerne und berate gerne auch zu Hause. Karin Pfaffenberger, Hauswirtschaftsleiterin der Awo, teilte mit, dass Angehörige einer Pflegeperson Anspruch auf einen Entlastungsbeitrag in Höhe von 125 Euro haben. Dieser solle Angebote finanzieren, die pflegende Angehörige unterstützen oder entlasten. Zudem wies sie auf die Nachmittagsrunde "Mosaik" hin, die jeden Dienstag von 14.30 bis 17 Uhr in der Sozialstation in der Caspar-Fischer-Straße stattfindet. Hier könnten sich Senioren treffen und gemeinsame Aktivitäten unternehmen.

Die Sozialpädagogin Silvia Bauernfeind von der Awo ist erste Ansprechpartnerin für pflegende Angehörige. "Auch sie gehen oft an ihre körperliche Belastungsgrenze", so Bauernfeind. Es gebe viele Unterstützungsmöglichkeiten. Mittlerweile stünden Optionen zur Verfügung, so dass sich Beruf und Pflege auch vereinbaren lassen.

Mit großem Interesse verfolgten die Zuhörer auch die Worte des Leiters des Betreuungsvereins, Matthias Meußgeyer. Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten seien wichtig und erleichterten in Extremsituationen das Handeln der beteiligten Personen. "Der Betreuungsverein steht ehrenamtlichen Betreuern gerne beratend zur Seite", so Meußgeyer.

Nach dem offiziellen Teil durften sich die Awo-Mitarbeiter noch den vielen Fragen der Besucher stellen. Dieser Nachmittag zeigt einmal mehr, wie wichtig das Thema Pflege in der Gesellschaft ist und dass der Informationsbedarf enorm hoch ist. red