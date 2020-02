Wichtige Heimspiele für TTV und TTC

Vor zwei unterschiedlich hohen Hürden stehen die Tischennis-Herren des TTV Altenkunstadt und des TTC Burgkunstadt in der Landesliga. Der TTV ist gegen Mistelgau klarer Favorit, der TTC trifft auf den Tabellenvorletzten Zell und braucht wichtige Zähler, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.

Landesliga Nordnordost, Herren

TTV Altenkunstadt - SV Mistelgau

Zum zweiten Heimspiel in der Rückrunde erwarten die TTCler um ihren Spitzenspieler Miro Hurina am Samstag (15 Uhr, Schulturnhalle) die Vertretung des SV Mistelgau. Die Gäste liegen mit 8:16 Punkten auf dem siebten Rang, nahe den Abstiegsplätzen.

Mit einem Sieg über Tiefenlauter II und zwei äußerst knappen Niederlagen gegen Burgkunstadt und Hof starteten die Mistelgauer aber gut in die Rückrunde.

Die Hausherren belegen mit 20:4 Punkten den zweiten Platz und spielen um die Meisterschaft. Altenkunstadt ist Favorit, sollte die formstarken Gäste aber nicht unterschätzen. Das Hinspiel ging mit 9:0 klar an den TTV. Auf ein Wiedersehen mit Mario Krug, der jahrelang für Altenkunstadt spielte, dürfen sich die Zuschauer freuen.

Die Gastgeber haben in der Rückrunde aus drei Begegnungen 5:1 Zähler gesammelt und bleiben Tabellenführer Ebern auf den Fersen. Zuletzt holte der TTC nach großem Kampf ein 8:8 bei der TSG Bamberg. Die Gastgeber werden mit Miro Hurina, Dima Nazaryschyn, Martin Ulrich, Holger Funke, Frank Zeller und Tino Zasche in Bestbesetzung antreten. gil TTC Burgkunstadt - TSV Zell Zwei Wochen nach der enttäuschenden 7:9-Niederlage in Creußen wartet auf die Burgkunstadter das nächste "Endspiel" im Kampf um den Ligaverbleib.

Am Samstag (17 Uhr, Stadthalle) empfangen die TTCler den TSV Zell. Der Aufsteiger belegt einen direkten Abstiegsplatz. Mit einem Erfolg könnten die Burgkunstadter ihren Vorsprung auf eben diesen Abstiegsplatz vorentscheidend auf sieben Punkte ausbauen.

Auch im Hinblick auf den Relegationsplatz - Creußen liegt nur zwei Punkte hinter dem TTC - wäre ein Sieg eminent wichtig. Der TTC hat zwar das Hinspiel mit 9:6 gewonnen und geht aufgrund der mannschaftlichen Ausgeglichenheit als leichter Favorit in die Partie, doch Zell um Spitzenspieler Alexander Heinold ist ein gefährlicher Gegner - das hat nicht zuletzt auch Creußen beim 5:9 zu spüren bekommen. fk