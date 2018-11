Wichtige Duelle für die Eberner

Die Tischtennisabteilung des TV Ebern hat an diesem Wochenende ein volles Programm. Nach der 14-tägigen Pause empfangen die Herren in der Bezirksoberliga den TSV Unterlauter. Sie sollten wenig Mühe haben, ihre Erfolgsserie mit sechs Siegen und einem Remis fortzusetzen. An der Tabellenspitze liefern sich die Eberner (13:1 Punkte) einen Zweikampf mit der TSG Bamberg (15:1 Punkte). Mit Unterlauter stellt sich am Samstag, 16.30 Uhr, eine Mannschaft vor, die erst drei Begegnungen bestritten hat (3:3 Punkte).

Eine gute Saison hat bisher auch die Reserve der Herren in der Bezirksklasse B Coburg gespielt. Nach sechs Spieltagen nehmen sie mit 10:2 Punkten hinter Tabellenführer TSV Bad Rodach III den zweiten Tabellenplatz ein. Der TVE II zählt zum Favoritenkreis. Am Freitag, 20 Uhr, gastiert die Truppe um Coach Süppel beim Tabellennachbarn Kaltenbrunn, der ebenfalls eine Niederlage zu beklagen hat. Eine Mannschaft zu favorisieren fällt schwer.

Auch die Jungen des TV Ebern sind noch ungeschlagen und rangieren mit 6:0 Punkten und einem Spiel weniger als Tabellenführer TSV Unterlauter (8:0) auf Rang 2. Sie sind noch voll im Titelkampf dabei und gaben in den bisherigen drei Partien lediglich sechs Spiele ab. Mit dem TTC Rödental haben die Eberner den Tabellennachbarn (6:2) zu Gast. Das Spiel findet am Samstag um 10 Uhr in Ebern statt. di