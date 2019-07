Wichtige Aufgabe für Kreisverband Coburg

Der Kreisverband Coburg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) übernimmt künftig die fachliche Vertretung der elf Mehrgenerationenhäuser in Awo-Trägerschaft in Bayern. Als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege im Freistaat überträgt der Awo-Landesverband Bayern die Aufgaben an die Kollegen in Coburg. Awo-Landesvorsitzender Thomas Beyer und Awo-Kreisvorsitzender Hubert Joppich haben einer Mitteilung zufolge eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Der Awo-Kreisverband Coburg betreibt mit dem Mehrgenerationenhaus "Awo-Treff Bad Rodach" selbst eine Einrichtung. Mit der Zuständigkeit für den Fachbereich hat er die Vertretung der Awo-Häuser gegenüber dem Staatsministerium für Arbeit und Soziales und den kommunalen Spitzenverbänden in seiner Verantwortung. Dazu gehören auch die Mitarbeit in den und der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, die regelmäßige Information an die Träger und halbjährliche Arbeitstreffen mit den Hausleitungen. "Für uns ist die Übertragung der fachlichen Vertretung eine Anerkennung unserer Arbeit", sagte Carsten Höllein, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes Coburg.

Das Haus in Bad Rodach war 2006 das erste seiner Art in Bayern. Die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen besuchte zur Eröffnung die Einrichtung. Im vergangenen Jahr überzeugte sich dort die aktuelle Amtsinhaberin Franziska Giffey von dem breiten Angebot. red