Die Alloheim-Seniorenresidenz "Löwenquell" ruft wieder zum "Wichteln gegen die Einsamkeit" auf. Dabei kann jeder Weihnachtspräsente spenden, um einsamen Senioren eine Weihnachtsfreude zu machen. Die bundesweite Initiative der Alloheim-Seniorenresidenzen findet in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt. "Unser Ziel ist es, möglichst viele Bürger für unsere Wichtel-Aktion zu begeistern, die dann Weihnachtspräsente spendieren. Heiligabend werden diese Geschenke dann vom Team der Residenz und von Ehrenamtlichen an allein lebende Senioren in unserer Region verteilt", erklärt Einrichtungsleiterin Nadine Schwab. Mitmachen bei der Spende von Weihnachtsgeschenken können örtliche Unternehmen, Kindergärten, Schulen, Vereine und alle Bürger. Die Präsente können per Post an die Seniorenresidenz "Löwenquell", Max-Roesler-Straße 7, 96476 Bad Rodach, geschickt werden oder persönlich dort bis zum 24. Dezember abgegeben werden. Die Pakete sollten mit einem M (für einen Mann) oder einem F (für eine Frau) markiert werden. Die gespendeten Geschenke werden von der Residenz gesammelt und am Weihnachtsabend persönlich an einsame Senioren verteilt. Eventuell überzählige Päckchen werden laut Mitteilung sozialen Einrichtungen übergeben. red