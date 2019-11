Wichtel waren im Steigerwald auf Entdeckungstour

Das Unternehmen Cosmos Direkt unterstützt als neuer Partner des Verbandes Deutscher Naturparks über 40 "Naturpark-Entdeckertage", die Naturparke in Kooperation mit Schulen oder Kitas in den Herbst- und Winterwochen durchführen werden. Ziel des Projekts ist es, Kindern den Zugang zur Natur zu ermöglichen und Infos über die Natur erlebnisorientiert zu vermitteln.

Während des "Naturpark-Entdeckertages" im Naturpark Steigerwald erlebten die Kinder der Kita Greuther Wichtel aus Vestenbergsgreuth, wie spannend ein Kindergartentag sein kann, wenn er draußen in der Natur stattfindet. Tiere und Pflanzen kennenlernen oder die Natur mit allen Sinnen auf vielfältige Art und Weise entdecken und erleben, begeistert die Kinder immer wieder.

Bereits auf der Wanderung von der Kita zum Exkursionsziel gab es einiges zu entdecken. Vorbei an reifbedeckten Feldern und Wiesen ging es zum Waldgebiet Kaffeeloch. Nach einer kleinen Stärkung begaben sich die jungen Entdecker auf eine Erkundungstour in den Wald. Dafür hatte Naturpark-Ranger Verena Kritikos noch eine kleine Überraschung im Gepäck: Jedes Kind durfte in eine Naturpark-Entdecker-Weste schlüpfen und sich so bestens für den Vormittag als kleine Forscher gerüstet fühlen. Unter der fachkundigen Anleitung bot sich den jungen Entdeckern im Kaffeeloch viel Gelegenheit, den Wald mit allen Sinnen zu erforschen. red