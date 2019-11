Der Wichsensteiner Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende statt. Auftakt ist am Samstag, 30. November, um 16.30 Uhr mit einem Vorabendgottesdienst mit anschließender Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit dem Musikverein Gößweinstein und dem Auftritt des Christkinds. Am Sonntag, 1. Dezember, läuten ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt die Glocken. Es folgt um 14.30 Uhr die Begrüßung, für Kinder hat im Pfarrhaus eine Bastelstube geöffnet. In der Pfarrkirche ist ab 15 Uhr ein Adventskonzert zu hören. Mitwirkende sind unter anderem "Ha-Mo-Ni" (die Nachwuchskünstler aus Wichsenstein), der Kinderchor "Die Felsenspatzen", die Männerchorgemeinschaft Gößweinstein-Wichsenstein und der Kirchenchor St. Erhard. Um 16.30 Uhr findet eine Spendenübergabe statt. Zum Weihnachtsmarkt spielen die "Wannbacher Dorfmusikanten". Zusammen mit dem Kindergarten Wichsenstein wird ab 18 Uhr der Nikolaus empfangen. Der Erlös wird auch für wohltätige Zwecke verwendet. red