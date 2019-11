Wichert heißt der "Überraschungskönig"

Die Hofer-Schützen begannen ihre Proklamationsfeierlichkeiten mit einem Sektempfang, zu dem die amtierende Luftgewehr-Königsfamilie Walter Lochau, Julia Lochau, Torsten Kanwischer und Luftpistolenkönig Helmut Wichert ins Schützenhaus geladen hatten. Danach eröffnete Vorsitzender Walter Lochau die Proklamationsfeier.

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Hirschaid, Klaus Homann, und 3. Bürgermeister Hans Wichert erklärten sich bereit, bei den Ehrungen mitzuhelfen und die Proklamation der neuen Könige durchzuführen. Bei den Gastvereinen, dem Patenverein Freihand Pettstadt und dem Nachbarverein Tell Hirschaid bedankte sich der Vorsitzende für ihr Kommen.

Nach der Begrüßung folgte die Entthronisierung der bisherigen Könige. Mit dem Königsorden als Erinnerung und einem letzten Königstanz gaben sie ihre Königsinsignien ab.

Um die Spannung bis zur Proklamation der neuen Könige hochzuhalten, führte das Schützenmeisteramt zwischen den Tanzpausen die Siegerehrungen aus den Pokalwettbewerben durch. Beim Jubiläumspokal Luftgewehr dominierte Antonio Altieri mit einer sehr guten 105,4-Serie vor Stephanie Friedel und Peter Friedel. Das Kombinationsschießen zum Paul-Hackauf-Pokal gewann Lena Friedel vor Julia Lochau und Antonio Altieri. Dabei erzielte Lena einen 6,7-Teiler und eine 49er-Serie. Beim Jugendpokal setzte sich Lukas Lippert vor Torsten Kanwischer und Jonas Scholl durch.

Der Wettbewerb Wanderpokal Luftpistole stand im Zeichen eines Wettstreites zwischen den etablierten LP-Schützen. Doch die Ligaschützen mussten überraschend anderen die vorderen Plätze überlassen. Am letzten Schießtag schoß sich Lukas Lochau mit einem tollen 49,1-Teiler an die Spitze. Zweiter wurde Helmut Wichert und den ditten Platz belegte Werner Klehr.

Bei den Senioren im Wettbewerb LG-Auflage hatte Georg Krämer die Nase vorn. Er erkämpfte sich den Seniorenpokal mit einem guten 23,0-Teiler knapp vor der letztjährigen Gewinnerin Waltraud Friedel und vor Antonio Altieri .

Somit war dann klar, den großen Kristallpokal vom ehemaligen Schirmherrn Waldemar Zeh für den besten Schuss beim gesamten Pokalkönigsschießen hatte sich Lena Friedel mit ihrem 6,7-Teiler geholt. In lockerer Atmosphäre führte 1. Bezirksschützenmeister Alexander Hummel, assistiert von den beiden Bürgermeistern, die mit Spannung erwartete Proklamation der Majestäten durch. Zum Luftpistolenkönig wurde Antonio Altieri ausgerufen, der Walter Lochau klar hinter sich ließ. In der Disziplin Luftgewehr errang Lukas Lippert in der Jugendklasse die Königskette knapp vor Titelverteidiger Torsten Kanwischer.

Den Damenthron erklomm die Blattlbeste des gesamten Königsschießens, Lena Friedel, vor Franziska Altieri. Die Spannung im Saal stieg noch einmal, nachdem Antonio Altieri zum Vizekönig ausgerufen worden war: Hatte es vielleicht der Vorsitzende geschafft, die Reihenfolge aus der Disziplin Luftpistole zu drehen?

Nun, es war ein Vorsitzender, der den Königstitel errang, aber es war der Zweite Vorsitzende Helmut Wichert. Der war sichtlich überrascht, nach vielen Jahren wieder die Königswürde in der Disziplin Luftgewehr zu erringen. Walter Lochau