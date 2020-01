Wich will Jugendliche für Politik begeistern

Lucas Weissbach übergibt nach acht Jahren das Amt des Vorsitzenden der Jungen Union Stockheim an Sebastian Wich. Die Mitgliederversammlung in Stockheim wählte den 21-jährigen Unternehmer und Studenten einstimmig in sein Amt.

Zum Stellvertreter wurde Lucas Weissbach gewählt. Die Kasse führt nun Sebastian Wich, als Schriftführer fungiert Katja Neubauer. Dem erweiterten Vorstand gehört Felix Stumpf an. Zu Kassenprüfern wurden Lucas und Philine Weissbach bestellt. Katja Neubauer, Felix Stumpf und Lucas Weissbach wurden als Kreisdelegierte in die Kreisversammlung gewählt.

Der JU-Kreisvorsitzende Markus Oesterlein dankte den Stockheimern für ihr großes Engagement. Mit neuen Ideen habe der JU-Ortsverband auch im Kreisverband Akzente gesetzt.

Zwei Kandidaten für Gemeinderat

Oesterlein hob hervor, dass bei der diesjährigen Kreistagswahl erstmalig die JU mit einer eigenen Liste antreten werde. Mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren werde man den Kreistag verjüngen. Der CSU-Ortsvorsitzende Klemens Möhrle lobte die Arbeit der JU als vorbildlich und freut sich auch über deren Engagement in der CSU. So kandidieren Wich und Weissbach auf Platz 6 und 18 für den Gemeinderat auf Liste 1. JU-Chef Sebastian Wich möchte fortan Jugendliche in Stockheim für Politik begeistern: "Wir leben in einer Welt, in der wir mit offenen Augen und klarem Verstand den großen Herausforderungen unserer Zukunft begegnen müssen." Den Standpunkt der Stockheimer JU formuliert Wich deutlich: "Weder dürfen die rasanten Fortschritte und Entwicklungen in Technik und Gesellschaft ignoriert, noch die Errungenschaften der Generationen unserer Eltern und Großeltern vergessen werden." Die Junge Union heiße somit jeden engagierten und politisch interessierten Stockheimer herzlich willkommen. red