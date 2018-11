Whisky-Tasting und Rhöner Tapas auf dem Sturmiushof

Walter und Doris Zeitz heben ihr Whiskyglas in Augenhöhe und betrachten die Farbe. Dann schwenken sie den edlen Tropfen, und das Aroma wird den Nasen zugeführt. Vorsichtig landet der erste Schluck auf den Zungen.

Die Geschmacksorgane sind jetzt an der Reihe. "Jedes Whiskyfass muss man individuell schmecken", sagt Walter Zeitz. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. November, gibt es ein spezielles Tasting von verschiedenen Whiskysorten auf dem Sturmiushof. Dazu werden Rhöner Tapas gereicht. Was sich so nach weltoffenem Urlaub anhört, ist aber das Resultat heimischer Produkte. Unter den Tapashäppchen ist mit Sicherheit auch Käse, Wurst und Schinken aus der näheren Region zu finden. "Mehr wird nicht verraten", sagt Walter Zeitz. Das Whiskybrennen sei seine Leidenschaft. Schon seit 25 Jahren habe er Erfahrungen auf diesem Gebiet, berichtet er von Walters Goldkörnchen. Zeitz: "Erfahrung und Leidenschaft treffen hier zusammen."

Dass es unterschiedliche Sorten Whisky bei ihm gebe, das sei der Lagerung in unterschiedlichen Holzfässern zu verdanken, erklärt Walter Zeitz. Eichenfässer, Barrique- oder Bourbonfässer in denen ursprünglich Cherry, Cognac oder Weine gelagert waren, verleihen dem mindestens drei Jahre reifenden Whisky die individuelle Note. Zeitz rechnet beim Tasting mit europaweiter Kundschaft. "Es sind zumeist Kenner mit einem guten Geschmack", sagt er.

Unterschiedliche Sorten Whisky stehen am Wochenende zur Verkostung, darunter auch ein Single Malt. Freilich stehen auch edle Zigarren-Brände zum Beispiel aus Apfel (acht Jahre) oder Mirabelle (14 Jahre) bereit. Der Whisky von Zeitz ist mittlerweile auch Thema des Berliner Reiseführers "Landvergnügen", der auf vier Seiten darüber berichtet.

Am Samstag ab 19 Uhr öffnet sich die Whisky-Lounge, und dann dürfen die edlen Tropfen in die Gläser fließen. Am Sonntag ab 11 bis 18 Uhr gibt es auch Führungen durch den Brennerbetrieb und ab 11.30 Uhr ein Mittagessen.

Weitere Informationen gibt es auch bei Doris und Walter Zeitz (Tel.: 09732/6199, Internet: www.wzeitz@web.de).