Whisky probieren

Im Begleitprogramm zur Sonderausstellung "Die Orkney-Inseln - Schottlands Vorposten zwischen Atlantik und Nordsee" findet im Naturkunde-Museum Coburg am Freitag, 17. Januar, ab 19.30 Uhr eine ganz besondere Veranstaltung statt. Unter dem Motto "Faszination Single Malt Whisky" präsentiert Detlef Purucker seinen Gästen sechs außergewöhnliche Whiskys. Je nach Wissensstand gestaltet er seine Erläuterungen ausführlicher oder umreißt die einzelnen Produkte nur kurz und lässt so mehr Raum für die Fantasie. Da das Whisky-Tasting musikalisch begleitet wird, werden an diesem genüsslichen Abend alle Sinne angesprochen, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen (ab 18 Jahren) begrenzt. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 6. Januar unter Telefon 09561/808120 anzumelden und die Teilnahmegebühr in Höhe von 35 Euro pro Person an der Kasse des Naturkunde-Museums vorab zu entrichten. Weitere Informationen gibt es im Internet auf http://www.naturkunde-museum-coburg.de. red