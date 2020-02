WGW will stärkste Fraktion werden

Die Wählergemeinschaft West WGW (vormals WGSKR Wählergemeinschaft

Sassanfahrt, Köttmannsdorf, Rothensand) der Marktgemeinde Hirschaid hat ihre Kandidaten zur Gemeinderatswahl 2020

nominiert. Sie vertritt nicht nur den gesamten westlichen Bereich (Sassanfahrt, Köttmannsdorf, Juliushof, Rothensand, Groß- und Kleinbuchfeld, Röbersdorf und Erlach), sondern macht sich für ganz Hirschaid stark.

Die drei Gemeinderäte Hans Wichert, Gerhard Lieberth und Erwin Krämer haben ein neues Team zur Wahl aufgestellt. Ziel der Bewerberliste ist, möglichst viele Sitze im Hirschaider Gemeinderat zu gewinnen und stärkste Fraktion zu werden.

Schwerpunkte der Arbeit der WGW werden die Fertigstellung und der Ausbau der Nahversorgung im Westen, der Hochwasserschutz in Sassanfahrt sowie die Errichtung eines weiteren Kreisverkehrs bei Sassanfahrt/Juliushof (Richtung Rothensand und Seußling) sein.

Ein weiteres Anliegen der WGW ist eine nachhaltige und zukunftsweisende Parkraumgestaltung des Marktes Hirschaid, besonders auch für Pendler am Haltepunkt der ICE-Strecke. Ebenfalls als einen wichtigen Punkt erachten die Kandidaten die Unterstützung einer Bürgerbeteiligung für den Standort des Kindergartenneubaues in Sassanfahrt, die Sanierung der Alten Schule und die Ertüchtigung des Friedhofes in Sassanfahrt sowie die Baulandausweisung für den Markt Hirschaid.

Die Liste der Wählergemeinschaft West wird angeführt vom Dritten Bürgermeister der Marktgemeinde, Hans Wichert, und dem Marktgemeinderat Gerhard Lieberth. Ihr Wahlspruch lautet: "Frei und unabhängig: für die Zukunft unserer

Marktgemeinde". Darüber hinaus engagiert sich Wichert bei der Kreistagswahl auf Platz 13 der Liste 7 BBL (Bürgerblock Landkreis Bamberg). red