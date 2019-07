WGU feierte ihr Sommerfest

Knapp 40 Vereinsmitglieder, deren Familien und Freunde besuchten das Sommerfest der Freien Wähler - Wählergemeinschaft Untersteinach auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins.

Für Verpflegung war dank des Engagements der WGU-Frauengruppe bestens gesorgt. In lockerer Atmosphäre war Gelegenheit geboten, das ein oder andere aktuelle Thema zu diskutieren. Allerdings stand an diesem Tag weniger die Lokalpolitik im Vordergrund, vielmehr ging es darum, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und die WGU als Verein zu präsentieren, dem die Bedürfnisse aller Untersteinacher Bürger am Herzen liegen.

Vorsitzender Helmut Bergmann zeigte sich mit der Veranstaltung sehr zufrieden.

Er bedankte sich zudem bei den Verantwortlichen des Geflügelzuchtvereins für die erwiesene Gastfreundschaft an diesem Tag. red