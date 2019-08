WFC kauft Schneekanone

Die 757 Mitglieder des Wintersport- und Freizeitclubs Coburg-Neukirchen, kurz WFC genannt, werden in den nächsten drei Jahren weiterhin von Ullrich Flurschütz als Vorsitzendem angeführt. Bei der Hauptversammlung im Saal des Gasthauses "Zur Schnepfe" wurde der erfahrene Vorsitzende von den rund 40 anwesenden Mitgliedern wiedergewählt. Nur der bisherige Technische Leiter Andreas Sollmann trat nicht mehr zur Wahl an, will aber den Verein weiterhin unterstützen. Dieses Amt übernimmt künftig Paul Schröder. Leider blieben einige Positionen vakant, da sich hierfür kein Mitglied fand.

Die Versammlung stimmte der Anschaffung einer weiteren Schneekanone zu. Der Verein will sie für rund 15 000 Euro gebraucht kaufen.

Ullrich Flurschütz zählte in seinem Jahresbericht viele Aktivitäten auf. So wurden wieder die Orts- und Vereinsmeisterschaften sowie die oberfränkischen Schulmeisterschaften alpin ausgerichtet. "Leider konnten der Kreisskitag und die Stadtmeisterschaften wegen des Schneemangels nicht stattfinden", erinnerte Flurschütz.

Der Vorsitzende informierte weiterhin über die Kooperation Schule und Verein mit dem Gymnasium Casimiranum in Coburg und über den Simultanaustausch der Deutschen-Japanischen Sportjugend, der im Jahr 2020 stattfinden soll. Der Verein unterstützt die erfolgreiche Snowboarderin und mehrfache Medaillengewinnerin Mia Grempel. Als besonders wichtig und sinnvoll bezeichnete Ullrich Flurschütz den Erste-Hilfe-Kurs, der im vergangenen Jahr aufgefrischt wurde.

Der Verein hat in der vergangenen Saison acht Skikurse sowie einen Schnupperkurs durchgeführt. Von 36 Skilehrern wurden 332 Teilnehmer an 21 Kurstagen in Neukirchen und in Heubach unterrichtet. "Da die Kurse sehr regen Zuspruch fanden, sind sie auch in der kommenden Saison ein fester Bestandteil", sagte der Vorsitzende. Luisa Flurschütz und Julia Escherich sind zwei neue Übungsleiterinnen. Der Verein verfügt laut Flurschütz zurzeit über 36 gültige Lizenzen sowie zehn Zusatzlizenzen. Der Verein hat einen großen Jugendanteil, unter den 757 Mitgliedern sind 560 Kinder und Jugendliche. Allerdings musste man einen leichten Rückgang verzeichnen.

Der Vorsitzende bedauerte, dass die Saison am Skilift nur mittelmäßig gewesen sei und erst Ende Januar begonnen habe. Auch hätten die Loipen wegen des Schneemangels nicht gespurt werden können. In der neuen Saison will man die Loipenführung geringfügig ändern.

Die Leitung des Skistadls hat Bernd Kümpel übernommen, berichtete der Vorsitzende. Dann ging er noch auf die Technik ein. So will der Verein eine Druckerhöhung an der Bergstation für eine Beschneiungsanlage errichten und die Abdichtung des Teiches durchführen.

Nur wenige Mitglieder nehmen an überregionalen Ski-Rennen oder sportlichen Wettkämpfen teil, der Leistungssport sei beim WFC nur schwach ausgeprägt, ging aus dem Bericht des Zweiten Vorsitzenden Julian Popp hervor.

Bei der Vorstandswahl blieben die Positionen des Mediengestalters sowie des stellvertretenden Hüttenwarts und des Jugendleiters und seines Stellvertreters unbesetzt. Auch für die Positionen des Abteilungsleiters für Inliner sowie für Ski und Snowboard fand sich kein Mitglied. Michael Stelzner