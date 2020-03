Wettstreit für Europas Architekten

Die Grundverhandlungen sind endlich abgeschlossen, der Gasthof "Post" ist samt Umfeld an den Freistaat Bayern übergegangen. Doch der Neubau der Landesbaudirektion an gleicher Stelle wird weiter auf sich warten lassen. "Frühestens im ersten Halbjahr 2021", berichtete Bürgermeister Jürgen Hennemann dem Stadtrat am Donnerstag, denn für das Gebäude soll ein europaweiter Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden, für den zunächst die Teilnehmer ermittelt werden müssen. Die Stadt kann bis dahin nur die baurechtlichen Voraussetzungen schaffen. Dieter Gerstenkorn (CSU) fragte, wer die Kosten dafür trägt - Stadt oder Staat? Die Verwaltung, so der Bürgermeister, gehe davon aus, alles im eigenen Haus erledigen zu können. "Dann geht es hoffentlich ohne weitere Kosten". Drei Gebäudetrakte (Gasthof, früheres Kino, einstige Reinigung und Tabakladen) werden wegen des Neubaus aus dem Stadtbild verschwinden. eki