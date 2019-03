Wettstreit auf der Bühne

Am morgigen Freitag, dem Internationalen Frauentag, findet der 1. Kronacher Poetry-Slam im Stadl des Cafés "Kitsch" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es ergeht herzliche Einladung, natürlich auch an alle Männer.

Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Frauenwahlrecht" bildete sich in Kronach im Jahre 2018 ein neuer partei- und institutionenübergreifender Kooperationskreis. Deren Mitglieder wollen auch dem im Landkreis alljährlich begangenen Internationalen Frauentag ein neues, moderneres Gesicht geben. Mit Unterstützung des Netzwerks brachten die Gleichstellungsbeauftragte Lisa Gratzke sowie Annegret Kestler von der VHS Kreis Kronach als Hauptveranstaltung den 1. Kronacher Poetry-Slam auf den Weg, einschließlich eines entsprechenden Workshops am Vortag.

Das Publikum entscheidet

Poetry-Slam ist ein moderner Dichter-Wettstreit, bei dem die Teilnehmer auf der Bühne ihre selbst geschriebenen Texte vortragen. Dabei entscheidet das Publikum, wer den Wettstreit gewinnt. Die Texte können gereimt oder nicht gereimt sein, ernst oder lustig, gesellschaftspolitisch, kritisch, bissig - alles ist erlaubt. Sehr freut man sich, für den Internationalen Frauentag die Slam-Masterin Maron Fuchs gewonnen zu haben. Maron Fuchs wird - ebenso wie sechs weitere Slammerinnen - selbst beim Dichter-Wettstreit auftreten. Teilnehmen können aber auch alle anderen mit Lust und Laune, selbst etwas zu schreiben - natürlich auch Männer! Aus diesem Anlass findet einen Tag vorher, also am heutigen Donnerstag, in Kooperation mit der VHS Kreis Kronach ein Workshop mit Maron Fuchs in der Galerie des Kronacher Kunstvereins statt.

Wer möchte, kann dann am Tag darauf beim 1. Kronacher Poetry-Slam die Bühne im Stadl des Cafés "Kitsch" erklimmen und seine in Worte gefassten Gedanken zum Besten geben. Herzliche Einladung zum 1. Kronacher Poetry-Slam ergeht an alle interessierten Zuhörer. Der Eintritt ist frei. hs