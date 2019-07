Wettlauf auf Skiern

Mit Musik, Tanz und Spielen wurde das Sommerfest im BiZ, dem Bildungszentrum von Wallenfels, mit Kindergarten, Grundschule, Musikschule und Hort gefeiert. Nachdem sich Orchester und Solisten mit ihren Instrumenten vorgestellt hatten, konnten die Kinder an verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Skiwettlauf und Riesenmikado, Swingrider und Balancieren am Käsebrett, Eierlauf und Nagelklopfen - all dies stellte schon manchmal eine Herausforderung dar. Foto: Susanne Deuerling