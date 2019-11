Wetterkapriolen bei der Tour de Tirol

Die Region um den Wilden Kaiser zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Wolkenloser, blauer Himmel und spätherbstlich, warme 20 Grad. Der Gipfel der Hohen Salve, Ziel in 1828 Metern Höhe, leuchtet in der Nachmittagssonne.

Doch der Schein trügt. Die Wetterprognosen für die kommenden drei Tage der Tour de Tirol sind nicht wirklich gut und es wird am Ende noch schlechter als die Wetterexperten voraussagen. "Drei Tage - 75 Kilometer - 3500 Höhenmeter", so der Slogan des Veranstalters. Bedeutet drei Laufevents an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Gesamtdistanz von 75 Kilometern und einem Gesamtanstieg von 3500 Höhenmetern.

Schon am Freitag - Tag des Prologs - verschlechtert sich das Wetter stündlich. Pünktlich zu Start des Söller Zehners beginnt es zu regnen. Das lässt sich bei einem Zehn-Kilometer-Lauf noch leicht verschmerzen, zumal er im Tal im idyllischen Örtchen Söll, dem Zentrum der Tour de Tirol, auf nur 760 Meter und nicht im hochalpinen Gelände stattfindet. Die Coburger Starter, Svenja und Jürgen Lesch vom TV 1904 Coburg-Lützelbuch, haben sich vorgenommen, verhalten in die Tour zu starten und erreichten das Ziel nach 1:01:30 Stunde.

Schneller Politiker

Der stellvertretende Landrat Rainer Mattern, der auch in diesem Jahr wieder am Start war, benötigte für die immerhin 300 Höhenmeter umfassende Strecke 55:25 Minuten.

Beim anschließenden verpflichtenden Briefing für den am nächsten Tag stattfindenden Kaisermarathon, machte der Veranstalter den Läufern deutlich, dass das Wetter für den nächsten Tag die größte Herausforderung darstellen wird. Bereits in der Nacht zum Samstag begann es mal mehr, mal weniger stark zu regnen. Aber weder der ganztägig anhaltende Niederschlag noch die Temperaturen, die an diesem Tag auf dem Gipfel der Hohen Salve mit maximal zwei Grad vorhergesagt waren, sollten an diesem Tag den Verlauf des Rennens maßgebend bestimmen.

Pünktlich um 9.30 Uhr werden 572 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke geschickt. Doch relativ schnell wurde klar, dass der Kaisermarathon diesmal bereits nach 36 Kilometern abgebrochen werden musste.

Abbruch war unvermeidbar

Starke Regenfälle, böige Winde, schlechte Sicht durch Nebel und empfindlich kalte Temperaturen führten zum vorzeitigen Rennabbruch. OK-Chef Martin Kaindl, der mit dem Motorrad immer auf der Höhe des Geschehens war, sah keine andere Möglichkeit. "Als ich sah, in welchem schlechten Zustand selbst die Spitzenläufer waren, stand die Entscheidung schnell fest. Die Gesundheit und die Sicherheit gehen vor. Da dürfen wir kein Risiko eingehen."

Svenja und Jürgen Lesch bewältigten die Strecke in 5:31:29 Stunden, Rainer Mattern hatte das Ziel bereits nach 5:26:04 Stunden erreicht.

Über 1200 Höhenmeter

Zum Abschluss der Rennserie mussten die Teilnehmer beim anspruchsvollen Pölven-Trail noch einmal über 1200 Höhenmeter auf einer Strecke von 27 Kilometern bezwingen. Die Wetterbedingungen sollten an diesem Tag nahezu optimal werden: kühl, kein oder kaum Niederschlag. Einzig der durch den lange anhaltenden Regen aufgeweichte Untergrund sollte die Teilnehmer vor Herausforderungen stellen.

Der Traillauf am Finaltag der Tour de Tirol rund um den Großen und Kleinen Pölven ist der wohl schwierigste, aber auch abwechslungsreichste der Laufserie. Steile und speziell an diesem Tag rutschige, mit Wurzeln durchzogene Bergauf- und Bergabpassagen machen ihn zum schönsten und kurzweiligsten Wettbewerb. Die Teilnehmer des TV Lützelbuch teilten sich nach den kräftezehrenden Vortagen das Rennen gut ein und finishten mit ihrer Vereinskollegin Diana Hennig, die sich den Pölven-Trail als Einzelrennen ausgesucht hatte, in 4:28:33 Stunden. Mattern lief sein eigenes Rennen und überquerte die Ziellinie nach 4:15:55 Stunden. jl