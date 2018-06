"Wetten, dass" in Bamberg

Gemischte Staffeln



GB



17 Mädchen und 22 Jungs des Schwimmvereins Delphin Herzogenaurach fuhren mit ihren Trainerinnen Sabine Nordhardt und Elisa Jahnke zu den Bamberg Open in der Freibad-Anlage des WSV Neptun. Unter die 14 bayerischen Vereine mischten sich einer aus Sachsen, einer aus Baden-Württemberg und zwei aus Nordrhein-Westfalen.Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass bis kurz vor jedem Lauf auf den Platz des Schwimmers gewettet werden kann, jeder Trainer bekommt dafür zehn Wettscheine. Die Staffeln bestehen aus acht Athleten, von denen mindestens zwei vom anderen Geschlecht sein müssen. Schließlich werden Dreikampf-Wertungen über 50- und 100-Meter- Strecken aufgestellt, mit denen bei richtiger Wette Geldgewinne einhergehen.Marvin Metz, Max Kitschke, Jakob Hinterholzer, Sabine Nordhardt, Tim Dulitz, Johanna Schaller, Philipp Harig und Sebastian Winkler belegten den vierten Platz. Das bedeutet die beste Platzierung seit 2013, als die Herzogenauracher zum ersten Mal an den Bamberg Open teilnahmen. Silber über die 3x100 gewannen David Zai ( Freistil , Brust und Schmetterling), Tobias Kreutz (Freistil, Brust und Rücken). Bronze ging an Marvin Metz (Freistil, Rücken und Schmetterling).1. Plätze: David Zai und Xenia Schröder (beide über 100 m Br.)2. Plätze: Johanna Schaller, Tobias Kreutz und Marvin Metz (alle über 100 m Fr.), Theresa Dellermann (50 m Br.), Johanna Schaller (100 m Br.), Marvin Metz und Tobias Kreutz (100 m Rü.), David Zai (100 m Sch.)3. Plätze : Anton Rammig (50 m Fr.), Sebastian Winkler (100 m Fr.), Simon Kamenik (50 m Br.)