Wettbewerb soll Pläne generieren

Die Stadt Haßfurt wünscht dringend die Sanierung des Bahnhofes durch die Deutsche Bahn. Dafür sind die Pläne durch die Bahn bereits detailliert ausgearbeitet. Auch bei der Stadt Haßfurt hat es schon Pläne gegeben, allerdings, wie Bürgermeister Günther Werner gegenüber unserer Zeitung klarstellte, hat sich die Stadt Haßfurt bereits vor gut zwei Jahren dafür entschieden, Vorstellungen und konkretere Pläne für ein attraktives Bahnhofsumfeld in einem Architekten-Wettbewerb zu suchen.

Basis für Architektenwettbewerb

Die Grundlagenbeschreibung für das Haßfurter Vorhaben, Basis für die Ausschreibung des Architektenwettbewerbs, entsteht laut Werner gerade in der Stadtverwaltung. Schließlich sollen konkrete Anforderungen in der Kreisstadt berücksichtigt und konkret formuliert werden. Da geht es beispielsweise darum, wie viele Stellplätze in diesem Bereich eingeplant werden müssen, dass es einen Bereich gibt, in dem eine bestimmte Menge Fahrräder abgestellt werden können. Oder der Busbahnhof: Hier steht gerade die Absprache mit den Vertretern des Öffentlichen Personennahverkehr an. kra