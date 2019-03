Wettbewerb mit sieben Terminen

Bereits zum 40. Mal bietet die Schützengesellschaft in Ebern der interessierten Bevölkerung die Möglichkeit an, ihre Treffsicherheit im Einzel- oder Mannschaftswettbewerb beim Bürgerschießen zu testen. Die besten Teams und Einzelschützen erhalten Auszeichnungen, wertvolle Scheiben, Pokale und Sachpreise. Teilnehmen können alle Bürger aus Ebern und Umgebung. Zur Wahrung der Chancengleichheit ist Mitgliedern von Schützenvereinen die Teilnahme nicht gestattet. Die Schirmherrschaft trägt Ehrengauschützenmeister Dieter Koch.

Wieder im Programm ist auch das Schießen für Schüler zwischen sechs und elf Jahren mit einem Lichtgewehr auf elektronische Ziele. Hier wird beim Betätigen des Abzugs kein scharfer Schuss ausgelöst, sondern ein Lichtstrahl freigegeben. Ein elektronisches Ziel erkennt, wo der Lichtstrahl gelandet ist, und registriert, ob Treffer oder Nichttreffer, so dass der Wettbewerb völlig ungefährlich ist. Somit können auch die Kids ihre ruhige Hand beweisen. Die Jugendlichen ab dem zwölften bis 15. Lebensjahr können 15 Schuss mit dem Luftgewehr abgeben, von denen die zehn besten Treffer gewertet werden. Zudem kommt der beste Teiler in die Wertung der Jugendscheibe (Glückwertung).

Die älteren Teilnehmer (Erwachsene) können mit dem Luftgewehr oder dem Kleinkalibergewehr schießen, wobei mit jeder der beiden Waffen 15 Schüsse abgegeben werden. Die jeweils zehn besten Treffer gelangen in die Wertung und ergeben das Gesamtergebnis eines jeden Schützen.

Neben der Einzelwertung können jeweils vier Schützen als Mannschaft antreten. Hier werden die Einzelergebnisse zu einem Mannschaftsergebnis addiert. Außerdem werden noch die Ehren- und die Damenscheibe ausgeschossen. Beim Glückschießen für Mannschaften winkt der besonders beliebte Preis eines Spanferkels, zudem warten auf die Feierabendschützen noch herrliche Scheiben, Pokale und interessante Sachpreise.

Alle Jugendlichen und Schüler erhalten einen Preis, unabhängig von ihrem erzielten Ergebnis. Geschossen wird nur mit Vereinswaffen, ohne spezielle Schießkleidung. Personen ab 65 Jahren dürfen eine Schlinge zu Hilfe nehmen, dabei darf das Gewehr nur mit einer Hand gehalten werden.

An den Donnerstagen, 4., 11., 18. und 25. April, kann jeweils ab 18.30 Uhr sowie an den Sonntagen, 7., 14. und 28. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr geschossen werden. Bei einer Beteiligung von mehr als acht Personen sind nach Vereinbarung weitere Schießtermine möglich. Anmeldungen sind hierfür an Zweiten Schützenmeister Helmut Stubenrauch, Telefon 09531/6682, ab 18 Uhr, zu richten. Siegerehrung und Preisverteilung finden am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr im Schützenhaus statt. di