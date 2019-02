Wettbewerb im Rettungsschwimmen

Die Kreiswasserwacht richtet am Samstag, 23. Februar, den alljährlichen Rettungsschwimmwettbewerb für Jugendliche aus. Um 8.15 Uhr treffen die Mannschaften im Hallenbad ein, wo von 9 bis zirka 11.30 Uhr der Wettbewerb stattfindet. Gegen 12 Uhr gibt es Mittagessen in der Realschule. Von 12.45 bis etwa 16 Uhr stehen Wasserwacht-Praxis und Erste Hilfe-Praxis in der Realschule an. Siegerehrung ist gegen 16 Uhr. sek