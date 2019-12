Wettbewerb "Gesund leben in der Region Coburg" geht in die nächste Runde

Der Arbeitskreis "Gesundheitsförderung und Prävention" der Gesundheitsregion plus Coburger Land, als Initiator dieses Wettbewerbs, möchte, wie auch in den vergangenen Jahren, Projekte sichtbar machen, die Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen. Bereits laufende, abgeschlossene sowie fest geplante Projekte und Aktionen, die das Thema Bewegung für eine oder mehrere Altersgruppe(n) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren in den Blick nehmen, stehen hier laut Mitteilung aus dem Landratsamt im Fokus. Bewerben können sich Institutionen aus Stadt und Landkreis Coburg, zum Beispiel Schulen, Sportvereine und Verbände sowie Jugendeinrichtungen. Alle bis zum 31. März 2020 beim Fachbereich Gesundheitswesen eingereichten Bewerbungsprojekte werden von einer Jury bewertet. Bewertungskriterien sind unter anderem Kreativität, Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit. Als Wettbewerbsjuroren konnten auch dieses Jahr wieder der Bad Rodacher Bürgermeister Tobias Ehrlicher, Outdoor-Trainer Siggi Simon, der Jugendbeauftragte des Landkreises Coburg, Kanat Akin, sowie Rainer Engelhardt von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels gewonnen werden. Die Sparkasse stellt auch für den 6. Wettbewerb ein Preisgeld von insgesamt 1000 Euro zur Verfügung. Bei einer Preisverleihung Mitte 2020 werden die Gewinner im Landratsamt bekanntgegeben und prämiert. Informationen sowie das Bewerbungsformular gibt es auf www.gesundheitsregionplus-coburg.de. red