Wettbewerb für Gartler

Der Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege lädt die oberfränkischen Gartenbauvereine zur Teilnahme am Dorfökologie-Wettbewerb ein. Wie Bezirksvorsitzende MdL Gudrun Brendel-Fischer mitteilt, sollen besonders erfolgreiche Aktivitäten der Vereinsmitglieder herausgestellt werden, durch die die Dörfer einen beachtlichen Mehrwert im Bereich der Grüngestaltung erhalten. Im Mittelpunkt stehe die naturnahe und nachhaltige Gestaltung öffentlicher Flächen. "Ob es um die Schaffung einer einladenden und schattenspendenden Sitzgelegenheit in der Ortsmitte oder um die Anlage von Bienenweiden und Insektenräumen geht, der Kreativität der Teilnehmer sind keine Grenzen gesetzt. Mit diesem Wettbewerb haben wir alle Generationen im Blick, wir freuen uns auf gute Vorschläge", so Brendel-Fischer. Die Kreisverbände können jeweils einen Gartenbauverein melden, der ein derartiges Projekt umgesetzt hat. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert, dazu wird eine Urkunde ausgestellt. Anmeldungen nehmen die Kreisfachberater bis zum 20. September entgegen. red