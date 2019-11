"Westones" spielen in der Bürgerwerkstatt

In unseren Veranstaltungstipps fürs Wochenende hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Gruppe "Westones" spielt, wie die Gemeindeverwaltung in Untermerzbach mitteilt, am heutigen Freitag in der Bürgerwerkstatt am Marktplatz (nicht im "Komm"). Das von der Gemeinde und der Volkshochschule ausgerichtete Konzert mit irischer und schottischer Musik beginnt um 19.30 Uhr. Die "Westones" sind eine neu formierte Gruppe mit Untermerzbacher Musikern. eki