Westheimer stellt aus auf Giechburg

Der Westheimer Künstler Hannes Betz zeigt in der Pfingstausstellung auf der Giechburg seine Bilder "ferns paint". Dabei handelt es sich laut Betz um farbige Bilder mit eingearbeiteten echten Gräsern. Die Ausstellung ist bis 28. Juli an Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Hannes Betz ist des Öfteren bei Ausstellungen in der ganzen Region vertreten und engagiert sich im "Westheimer Künstlertreff". Wie Betz informiert, arbeitet er seit Jahren mit Holz, Stein und Metall, Materialien, die er gern miteinander kombiniert. In seinem Atelier in Westheim, einer alten Schreinerei, verbindet er auch natürliche Materialien mit Farbe in der Malerei. Betz beschreibt seine Arbeit so: "Meine Kunst und mein Stil sind inspiriert und beeinflusst durch die Natur und das tägliche Leben. Ich benutze spielerische Methoden, um mein Arbeitsziel zu erreichen." Er wolle den Betrachter neugierig machen, betont der Westheimer. red