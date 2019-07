Kreisjugendleiter Thomas Krug lädt zu den Juniorenfußball-Spielgruppentagungen im Kreis Schweinfurt ein. Er macht darauf aufmerksam, dass Vereine und Spielklassen nicht einer bestimmten Sitzung zugeordnet seien, "jeder kann die Veranstaltung in seiner örtlichen Nähe besuchen." - Die Termine (jeweils 19 Uhr im Sportheim): Donnerstag, 18. Juli, in Sömmersdorf; Dienstag 23. Juli, in Westheim; Donnerstag, 25. Juli, in Volkach. red