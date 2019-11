"Wessen Geist durchweht die Welt?"

Was bedeutet es, an das Wirken von Gottes Geist in der Welt zu glauben und sich von diesem Geist leiten zu lassen, wie Jesus es tat? Dies wird am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal St. Johannis (Zweibrückenstraße 38) in Forchheim thematisiert. Die Referenten sind Helmut Hof und Enno Weidt. Der Abend findet statt im Rahmen des ökumenischen Glaubenskurses, den die katholischen und evangelischen Gemeinden Forchheims sowie die katholische und die evangelische Erwachsenenbildung veranstalten. Laut Veranstalter scheinen nicht Jesu Geist, sondern ganz andere Geister die Welt fest im Griff zu haben. red