Wespe als Waffe

Stephan Herbert FuchsNoch ist es nur ein Anfang, doch für das kommende Jahr erwarten Johannes Scherm vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz und Reinhard Ostermeier vom Amt für Landwirtschaft einen deutlichen Anstieg: Auf rund 120 Hektar Fläche wird der Maiszünsler, einer der wirtschaftlich relevantesten Schädlinge in Maisbeständen, im Raum Bayreuth nicht mehr chemisch, sondern biologisch bekämpft. Möglich machen dies Schlupfwespen.Sie fressen die Larven des Maiszünslers einfach auf. "Wir sind damit voll auf die biologische Schiene abgefahren", sagt Johannes Scherm, dem es auch darum geht, das Image der Landwirtschaft mit der alternativen Schädlingsbekämpfungsmethode zu verbessern.Aktuell ist die biologische Schädlingsbekämpfung vor allem deswegen geworden, weil der Maiszünsler in hiesigen Breiten enorm zugenommen hat. Ursache dafür, da sind sich Fachleute einig, ist die Klimaerwärmung. "Im mittleren und östlichen Oberfranken waren die Schäden im zurückliegenden Jahr ganz massiv", sagt Reinhard Ostermeier. Schuld daran waren der relativ kühle Winter, in dem die Larve in Maisstoppeln überwinterte, und die trockene warme Witterung während des Falterflugs, wenn die Eiablage stattfindet. Regnet es nicht, werden die Eigelege auch nicht zerstört und der Maiszünsler kann sich ungehindert ausbreiten.Hat sich der Maiszünsler, ein drei bis vier Zentimeter langer Falter, erst einmal im Bestand breitgemacht, knicken die Blätter, brechen ganze Pflanzen oder fallen die Kolben ab. Die Ernte ist dahin.Um das zu verhindern, ist es laut Ostermeier am wirksamsten, die Stoppeln nach der Ernte zu zerkleinern und im Boden verrotten lassen. "Dort kann der Falter nicht schlüpfen." Das sei die gängige Maßnahme, die den Landwirten auch empfohlen wird. Ist es dafür zu spät, dann gibt es zwei Möglichkeiten: die chemische Keule oder eine biologische Bekämpfung. Letztere sieht die Ausbringung der Schlupfwespe auf befallenen Beständen vor. Das Insekt ist ein natürlicher Feind des Maiszünslers. Bei rechtzeitiger Ausbringung werden die Eier parasitiert und so effizient bekämpft.Konkret werden in 14-tägigem Abstand zweimal jeweils um die 100 000 Wespen pro Hektar verteilt. Dazu muss der Landwirt exakt die Hauptflugzeit erwischen, die durch Lichtfallen ermittelt wird.Erhältlich sind die Wespen bei einem Unternehmen, das sich auf die biologische Schädlingsbekämpfung spezialisiert hat und die Wespen züchtet. Jeweils 1000 Wespen sind als Larven in Kugeln aus Maisstärke. "Das System gibt es schon seit 20 Jahren", so Ostermeier. Früher seien die Behälter mit den Larven allerdings direkt an den Maispflanzen angebracht worden, heute könne die Verteilung punktgenau per Drohne erfolgen. Mit Kosten von rund 67 Euro pro Hektar für Wespen und Ausbringung ist die biologische Variante nur unwesentlich teurer als die chemische. Der Wirkungsgrad ist nahezu gleich.