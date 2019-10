Wesentlich mehr "Hitzetage"

Der Klimawandel betrifft auch Unterfranken. Bereits in diesem Sommer erhielten Winzer und Waldbesitzer eine Ahnung von dem, was kommt. Nicht nur Trauben vertrockneten an den Weinstöcken, auch ganz aktuell stellen Forstleute fest, dass Bäume durch die Trockenheit im Landkreis so geschwächt sind, dass sie absterben. Welche Auswirkungen der Klimawandel haben wird, beleuchtete der Klimaforscher Heiko Paeth in Haßfurt

Das Thema Klimawandel ist offensichtlich in der Gesellschaft angekommen. Nicht nur die Jugendlichen von der Demonstrationsbewegung "Fridays for Future" haben Angst vor den Auswirkungen der Erderwärmung, auch viele Ältere fürchten sich vor dem den Anstieg der Temperaturen und vor allem den Folgen. Diese veranschaulichte auf Einladung der Haßberg-Grünen der Klimaforscher Heiko Paeth, Professor an der Universität in Würzburg. Sein Vortrag stieß auf ungewohnt großes Interesse, denn die Haßfurter Stadthalle war nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt, wie die Grünen über den Vortrag berichten.

Entwicklung ist längst weiter

"Wir spielen mit einem System, das wir nicht verstehen", verdeutlichte Paeth. Seine Meinung ist, dass der Klimawandel definitiv vom Menschen verursacht ist. Durch wirklichen Klimaschutz könne man den Temperaturanstieg zwar abschwächen, "der Klimawandel an sich ist aber nicht mehr aufzuhalten", betonte der Professor und machte seinen Zuhörern nicht unbedingt viel Hoffnung.

Die Erwärmung des Klimas auf der Erde um 1,5 oder gar zwei Grad zu beschränken, wie es das Pariser Klimaabkommen von 2015 als Ziel vorgibt, dieses Ziel ist laut Paeth nicht mehr zu erreichen. "Der 1,5-Grad-Zug ist abgefahren", bekräftigte Paeth. "Und selbst von einer Erwärmung um zwei Grad geht in der Wissenschaft kein Mensch mehr aus." Der Experte rechnet vielmehr mit einem Temperaturanstieg von drei bis vier Grad. Und selbst das sei nur noch zu erreichen, wenn umgehend sämtliche CO2-Emmissionen stark reduziert würden. Aber davon seien "wir weit entfernt".

Paeth erklärte an Klimamodellen - die Daten stammen aus den Jahren 1961 bis 1990, dass die Klimaveränderung seither nur eine Richtung kennt: nach oben. Und das gilt sowohl weltweit, als auch für Unterfranken, auf das sich Paeth in seinem Vortrag konzentrierte. Die ohnehin eher niederschlagarme Region wird ihm zufolge künftig mit noch weniger Regen auskommen müssen, dafür aber mit immer mehr "Hitzetagen". Von denen gab es in den 30 Jahren im Schnitt zwei pro Jahr.

Von zwei auf 37 "Hitzetage"

Im sogenannten "Jahrhundert-Sommer 2003" waren es 35, im Jahr 2018 gar 37. Für das Jahr 2100 prognostizierte der Klimaforscher ganze 52 Hitzetage - verbunden mit einer enormen Zunahme an "Tropennächten", in denen die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad sinkt.

Die Wasserknappheit bekommen die Menschen im Landkreis vor allem in den Sommermonaten zu spüren. Paeth rechnet mit 20 Prozent weniger Niederschlägen von April bis Oktober, im Winter hingegen dürfte Unterfranken zehn Prozent mehr erwarten. "Dieses Wasser müssen wir aufbewahren, um im Sommer der drohenden Wasserknappheit zu begegnen", richtete der Klimaexperte einen dringenden Appell an die Landwirtschaft, aber auch jeden Hobbygärtner.

Zu spüren bekämen die Veränderungen im Klima nicht nur die Menschen, sondern auch die Pflanzen. So würden sich Nadelbäume ebenso aus Franken verabschieden wie die Rotbuche, und auch der Weißwein werde aus den fränkischen Weinbaugebieten verschwinden. Statt Müller-Thurgau gäbe es dann beispielsweise einen fränkischen Sauvignon. Global kämen große Krisen auf die Menschheit zu. Die Eisschmelze an den Polkappen ließe den Meeresspiegel ansteigen, etliche Küstenregionen würden unbewohnbar. Neueste Studien hätten ergeben, dass die Ozeane bis zum Jahr 2100 um 1,7 Meter ansteigen würden. 17 Millionen Menschen würden dann weltweit natürlich weiter ins Landesinnere flüchten. Und: "Das Grönlandeis", so Paeth, "enthält soviel Eis, dass eine Schmelze den Meeresspiegel sogar um acht Meter ansteigen" ließe.