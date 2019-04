Wesam Alsouki fährt zur Bayerischen Meisterschaft

Wesam Alsouki sicherte sich beim Tischtennis-Bezirksentscheid in Unterlauter Rang 1. Er zog als Sieger seiner Vorrundengruppe in die Finalspiele ein. Ihm folgten Lucas Röckert und Silas Lappe. Alle drei siegten auch in der ersten K.-o.-Runde. Alsouki und Röckert kamen ins Halbfinale. Silas Lappe schied aus und kam auf Rang 5. Das Halbfinale zwischen Alsouki und Röckert entschied sich erst in Satz 5, Wesam Alsouki setzte sich knapp durch.

Lucas Röckert traf im kleinen Finale auf Hannes Orlamünde, dem er in der Vorrunde noch deutlich unterlegen war. Röckert führte 2:1 nach Sätzen und lag auch in Satz 4 vorne, durch leichtsinniges Spiel verschenkte er aber den schon sicher geglaubten Sieg und unterlag auch im fünften Satz knapp, so dass schließlich Platz 4 heraussprang.

Wesam Alsouki ging von Beginn an konzentriert ins Spiel. Nach einem knapp verlorenen Satz 1 gewann er die folgenden Sätze knapp, wurde schließlich aber verdient Bezirksmeister. Damit qualifizierte sich Alsouki für die Bayerische Minimeisterschaft, die Anfang Mai in Wackersdorf ausgetragen wird. di