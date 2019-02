Wertvolles Diebesgut auf der Ladefläche

Vergeblich hat am Dienstagmorgen ein Pole versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Wie sich zeigte, transportierte er in seinem Fahrzeug gestohlene Reifensätze im Wert von etwa 45 000 Euro. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss und hatte noch eine kleine Menge Betäubungsmittel bei sich. Inzwischen sitzt er Tin einer Justizvollzugsanstalt ein.

Am Dienstag gegen 8.30 Uhr war der polnische Kleintransporter auf der Autobahn 9 ins Visier der Beamten geraten. An der Anschlussstelle Himmelkron wollten die Polizisten ihn für eine Überprüfung stoppen, aber der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale. Schließlich folgte er doch dem Streifenwagen, versuchte aber noch, sich der Kontrolle auf dem Gelände einer Tankstelle zu entziehen, was jedoch misslang.

Den Beamten fiel sofort auf, dass der 22-Jährige sehr nervös war. Der Grund hierfür war rasch gefunden. Auf der Ladefläche des Renault Masters stießen die Polizisten auf neun neuwertige Kompletträdersätze von Mercedes. Aufgrund der unglaubwürdigen Angaben zu deren Herkunft nahmen die Ordnungshüter den Tatverdächtigen mit zur Dienststelle. Wie die Beamten in Erfahrung brachten, waren die Reifen auf Alufelgen am Vortag in einem Autohaus in Mannheim abmontiert worden.

Neben den Rädern stellten die Verkehrspolizisten auch einen neuwertigen, ebenfalls gestohlenen Laubbläser sowie Tatwerkzeug sicher. Zudem fanden die Beamten in den persönlichen Sachen des Mannes einen Joint. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain.

Nach weiteren Ermittlungen erließ das Amtsgericht Mannheim schließlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen. pol