Wertvolle Unterstützung des Kirchenlebens durch rollende Glaubensboten

In der katholischen Kirchengemeinde St. Augustin in Coburg fährt ein neuer rapsgelber Boni-Bus. Er ist gefördert vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken in Paderborn, das zehn dieser Kleinbusse an Kirchengemeinden in acht Bundesländern vergeben hat. "Wir leben mit den Boni-Bussen", sagt Kirchenpfleger Helmut Kollo, der den Bus mit Maria Kollo, der Vorsitzendenden der KEB im Dekanat Coburg, aus Paderborn abgeholt hat. "Die Gemeindemitglieder schätzen die Mobilität sehr, die er in den größer werdenden pastoralen Räumen gewährleistet."

"Wir vergeben nicht nur Boni-Busse, sondern interessieren uns natürlich auch dafür, wie diese eingesetzt werden", erklärte der Generalsekretär des Glaubenswerkes, Monsignore Georg Austen, bei der Übergabe. "Es ist unser gemeinsamer Dienst, Menschen zueinanderzuführen und ihnen das Evangelium nahezubringen. Die Boni-Busse leisten dabei als rollende Glaubensboten wertvolle Unterstützung."

Das Bonifatiuswerk vergibt alljährlich zwischen 30 und 45 Boni-Busse an katholische Gemeinden und Einrichtungen in Diaspora-Gebieten, das heißt in Regionen, in denen katholische Christen in einer Minderheit leben.

Es übernimmt dabei zwei Drittel der Anschaffungskosten. Die Busse werden eingesetzt für Fahrten mit Kindern, Jugendlichen und Senioren, für Fahrten zur Kindertagesstätte, Grundschule oder zu Gottesdiensten, für Ausflüge, Freizeiten und vieles mehr, heißt es in einer Pressemitteilung des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken. red