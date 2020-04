Wertvolle Kunstwerke verfallen

Leserbrief zum Zustand der Kreuzwegstationen auf dem Weg zum Zeiler Käppele: Wallfahrtskirche und Kreuzwegstationen bildeten und bilden auch im 21. Jahrhundert eine wohlbekannte Tradition. So war es lange auch in Zeil. Nachdem ich aber am Karfreitag - wie schon seit einigen Jahren - wieder den Kreuzweg zum "Kabbela" gegangen bin, habe ich mir vorgenommen, einmal meine Meinung zum Zustand der Stationen schriftlich zu äußern.

Meisterliche Steinmetzarbeit

Mit dem Bau der heutigen Bergkirche entstand meines Wissens nach auch der Kreuzweg mit den 15 (!) Stationen. Diese wurden in meisterlicher Steinmetzarbeit erstellt und von Zeiler und auswärtigen Stiftern bezahlt.

In den Nachkriegsjahren konnte ich erfahren, wie wichtig dieser Kreuzweg für viele Wallfahrer war. Wir Kinder, die damals dort oben im "Hospiz" lebten, waren angehalten, den Weg beinahe vor jedem Wochenende zu kehren. So nutzten individuelle, aber auch größere Wallfahrten diesen Weg.

Nur noch der Sockel steht

Mein Anliegen gilt aber nicht dem Weg (er war eigentlich gut zu gehen), sondern in besonderer Weise den Stationen. Einige sind nahezu vollständig erhalten, andere teilweise beschädigt. Bei wenigen Stationen steht nur noch der Sockel.

"Hier müsste was geschehen"

Oftmals habe ich schon mir bekannte wichtige oder weniger wichtige Bürger von Zeil auf die prekäre Situation angesprochen. Ich erhielt immer wieder die Auskunft: "Ja, du hast recht, hier müsste was geschehen." Geschehen ist der weitere Verfall der religiös-historischen Kunstwerke.

Ein Denkanstoß

Interessiert das eigentlich niemanden, zum Beispiel auch die Zeiler Steinhauerzunft nicht? Vielleicht bewirken meine Zeilen bis zum Karfreitag 2021 einen Denkanstoß. Der derzeitige Zustand ist meines Erachtens für Zeil eigentlich eine "Sch...".

Sigbert Mantel

("Kabbelesbu" von 1951 bis 1962)

Ebelsbach