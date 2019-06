Wertvolle Auenlebensräume am Weißen Main sollen erhalten bleiben

Der Managementplan für das "Natura 2000"-Gebiet "Blumenau bei Bad Berneck" liegt nun vor. Herbert Rebhan, Leiter des Sachgebiets Naturschutz an der Regierung von Oberfranken, übergab das umfangreiche Werk unter anderem an Landrat Klaus Peter Söllner und sowie an die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden, Gerhard Schneider aus Himmelkron und Jürgen Zinner aus Bad Berneck. Interessierte können ab sofort in den Rathäusern, im Landratsamt sowie im Landwirtschaftsamt einen Blick in den Plan werfen.

Der Managementplan leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Programms "Natura 2000". Er legt dar, was zu tun ist, um das Gebiet als europäisches Naturerbe in seinem ökologisch guten Zustand zu erhalten. Hierzu gehören zum Beispiel die angepasste Bewirtschaftung der blütenreichen Wiesen und Weiden sowie die Förderung naturnaher Gewässer und Auwälder.

Große Naturnähe

Das 76 Hektar große Gebiet umfasst wertvolle Auenlebensräume zwischen Bad Berneck und Himmelkron. Gut zwei Drittel der Flächen befinden sich im Eigentum der öffentlichen Hand. Die Auenlandschaft des Weißen Mains zeichnet sich durch große Naturnähe und hohe Strukturvielfalt aus.

Im Gewässer leben unter anderem Bachneunauge und Mühlkoppe. Auch Prachtlibellen und Eisvögel sind dort regelmäßig zu beobachten. Die Biotopgewässer sind Lebensraum stark gefährdeter Amphibienarten. Blütenreiches Grünland, das teils gemäht, teils beweidet wird, beherbergt eine reichhaltige Insektenwelt. Eine Hauptaufgabe besteht darin, in Kooperation mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern diese Lebensräume zu erhalten.

Bei mehreren Terminen hatten sich Grundeigentümer, Bewirtschafter, Kommunen, Behörden und Verbände in die Planung eingebracht. Weitere Informationen zu "Natura 2000" gibt es unter www.reg-ofr.de/natura2000. red