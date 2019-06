Der Wertstoffhof Marktrodach ist am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juni, geschlossen. In dringenden Fällen können die Bürger an den benachbarten Wertstoffhöfen in Steinwiesen, Wallenfels (Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr) oder in Birkach (Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr) anliefern. red