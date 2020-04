Wertstoffhöfe öffnen wieder

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises teilte gestern mit, dass alle kommunalen Wertstoffhöfe ab Donnerstag, 2. April, wieder geöffnet haben. Ebenfalls sind Privatanlieferungen von Abfällen und Wertstoffen am Kreisabfallzentrum Wonfurt zu den täglichen Geschäftszeiten wieder zulässig.

Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern wird an den Wertstoffhöfen der Zugang reglementiert. Es darf sich jeweils nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig auf dem Wertstoffhofgelände aufhalten. Den Einlass organisiert das Personal. Kunden, die vor dem Wertstoffhof auf den Einlass warten, werden eindringlich gebeten, im Pkw zu warten.

Bei einem Gang zum Wertstoffhof, Mülldeponien, Kompostieranlagen gilt es zu überlegen, ob der Gang notwendig ist. Entrümpelungsaktionen müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da dies kein triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung ist. Ab-/Ausladehilfen durch das Wertstoffhofpersonal vor Ort finden keinesfalls statt. Der Abladevorgang ist zügig abzuwickeln; es ist ein Mindestabstand von zwei Metern zu weiteren Personen einzuhalten.

Sollte es zu groben Verstößen gegen die Vorgaben kommen, muss der Abfallwirtschaftsbetrieb aus Sicherheitsgründen über die erneute Schließung des betroffenen Wertstoffhofes entscheiden.

Weitere wichtige Hinweise

Die Grüngutannahmestellen werden parallel zu den Wertstoffhöfen bis zum 9. April weiterbetrieben. Die Standorte und Öffnungszeiten der aktuellen Grüngutabgabemöglichkeiten stehen auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes unter www.awhas.de (dort und im Abfallkalender stehen auch die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe). Ab Samstag, 11. April, gelten dann wieder die regulären Annahmezeiten, und die zusätzlichen Grüngutannahmeplätze entfallen.

Die Problemmüllsammlungen an den Wertstoffhöfen entfallen gegenwärtig weiterhin. Die Sperrmüllentsorgung auf Abruf wird ab sofort fortgesetzt. Die derzeit erlaubten Beistellungen neben die Restmülltonne werden auf einen haushaltsüblichen Sack beschränkt. Die Möglichkeit, die Restmülltonne (vierwöchentlich, roter Deckel) zur 14-tägigen Restmüllabfuhr bereitzustellen, bleibt bis auf weiteres bestehen. Die Gelbe Tonne wird ohne Einschränkung abgefahren. Haushalte, die über keine Gelbe Tonne verfügen, sollen restentleerte Verkaufsverpackungen in haushaltsüblichen Kunststoffsäcken sammeln und diese zugeschnürten Säcke am Abfuhrtag der Gelben Tonne vor dem Grundstück zur Straßensammlung bereitstellen.

Bei Fragen steht der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises telefonisch unter Rufnummer 09521/27712 zur Verfügung. ft