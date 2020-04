Wertstoffhöfe nehmen Grüngut an

Weil gerade jetzt im Frühjahr viele Gartenabfälle anfallen, können Privatpersonen auf dem Wertstoffhof in Eckental ab sofort neben Restmüll auch Grüngut abgeben, teilt das Landratsamt mit. Gewerbliche Anlieferungen sind in Eckental weiterhin möglich. Auf dem Wertstoffhof in Baiersdorf wird derzeit ausschließlich Grüngut bis zu einem Kubikmeter angenommen. Alle Anlieferer in Eckental un

d Baiersdorf müssen im Vorfeld telefonisch einen Termin vereinbaren, damit die Anlieferungen koordiniert und übermäßige Rückstauungen verhindert werden können. Terminvereinbarungen sind während der Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe möglich - für den Wertstoffhof Baiersdorf unter der Nummer 0151/54410088 (Firma Meyer), für den Wertstoffhof Eckental unter der Nummer 09126/9104 (Firma Hofmann).

Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass die Anlieferung von Grüngut an den Wertstoffhöfen und an der ebenfalls geöffneten Kompostieranlage in Medbach wie schon immer nur für Inhaber einer Biotonne erlaubt ist.

Änderungen jederzeit möglich

Die Öffnungszeiten sind am Wertstoffhof Eckental Montag 13 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie Samstag 8 bis 13 Uhr, am Wertstoffhof Baiersdorf Dienstag, Mittwoch und Freitag 13 bis 17 Uhr sowie Samstag 9 bis 14 Uhr, an der Kompostieranlage in Medbach Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie Samstag 8 bis 14 Uhr. Die Bürger sollten sich dennoch stets tagesaktuell auf der Homepage des Landratsamtes unter www.erlangen-hoechstadt.de über die gegebenen Anlieferungsmöglichkeiten informieren. Aufgrund der aktuellen Situation können kurzfristige Änderungen erforderlich werden.

Auf den Wertstoffhöfen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft in Herzogenaurach undMedbach werden wieder alle Fraktionen angenommen. Ausnahme: Grüngut kann dort vorerst weiterhin nicht angeliefert werden. Der wertstoffhof des Landkreises in Spardorf hat - im Gegensatz zu Eckental und Höchstadt - nicht geöffnet. Das Landratsamt begründet das damit, dass die Sicherheitsabstände dort leider nicht eingehalten werden können. Außerdem sei ein Rückstau in den danebenliegenden Busbahnhof zu befürchten. red