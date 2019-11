Wertstoffhöfe mittwochs geschlossen

Aufgrund der Zeitumstellung bleiben die Wertstoffhöfe in Ludwigsstadt, Nordhalben, Steinwiesen, Tettau und Wallenfels im November immer am Mittwoch geschlossen. Freitags von 14 bis 17 Uhr (Ludwigsstadt 15 bis 17 Uhr) und samstags von 9 bis 12 Uhr (Ludwigsstadt 10 bis 14 Uhr) kann an diesen Wertstoffhöfen aber wie gewohnt angeliefert werden. red